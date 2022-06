Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants organise, en collaboration avec l’Observatoire de l’action gouvernementale, le centre «Al Hayat» pourla promotion de la société civile et l’organisation Oxfam, une table ronde placée sous le thème « Le programme Awrach : quelle vision politique ».



Prendront part à cette rencontre, prévue aujourd’hui à 15 heures à la salle 9 à la Chambre des représentants, Noureddine Benkhalil, secrétaire général du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Abdelkader Taher, député de l’USFP, Abdelali Barouki, député du PI, Badr Zahir Al Azraq, académicien-économiste et Meryem Boutoraout, journaliste à la Radio nationale.