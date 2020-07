​Report des cérémonies de la Fête du Trône

Voici un communiqué du ministère de la Maison Royale, du protocole et de la chancellerie :

"Le ministère de la Maison Royale, du protocole et de la chancellerie annonce que, prenant en considération les mesures préventives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, déclaré pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, il a été décidé de reporter toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à l'occasion de la célébration du 21ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, au Trône de ses glorieux ancêtres.

Dans ce cadre, il a été décidé de reporter la cérémonie de réception que préside S.M le Roi à cette glorieuse occasion, la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires, paramilitaires et civiles, la cérémonie d'allégeance à Amir Al-Mouminine, que Dieu le préserve, la Retraite aux flambeaux organisée par la Garde Royale, ainsi que tous les défilés et manifestations auxquels assistent un grand nombre de citoyens.

En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, adressera un discours à son peuple fidèle, qui sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision le 29 juillet à 21h. Sa Majesté présidera également, à titre symbolique, une réception le 30 juillet 2020.

Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, lui accorder longue vie et le garder pour le bien de son peuple fidèle. Puisse-t-il combler le Souverain en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de tous les membres de l'illustre famille Royale.

Dieu l'audient exauce les vœux de ceux qui l’implorent".