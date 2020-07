​Message Royal au Serviteur des Lieux saints

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de compassion au Serviteur des Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Bin Abdelaziz Al Saoud, Souverain d'Arabie Saoudite, suite à son admission à l'hôpital pour effectuer des examens médicaux. Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de l'hospitalisation du Roi Salmane Bin Abdelaziz Al Saoud en vue d'effectuer des examens médicaux nécessaires, exprimant sa profonde compassion et sa constante préoccupation pour la santé du Souverain d'Arabie Saoudite.

A cette occasion, S.M le Roi implore le Très-Haut que ses examens médicaux soient couronnés de succès, d'accélérer le rétablissement du Souverain saoudien et de lui accorder santé, bonheur et longue vie afin de continuer à conduire le peuple saoudien frère à réaliser ses ambitions à davantage de progrès et de prospérité.