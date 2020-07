​Ligue des champions : L'UEFA prévoit un huis clos pour son "Final 8"

L'UEFA joue la prudence: face à la recrudescence du coronavirus dans la région de Lisbonne, l'Union des associations européennes de football a annoncé jeudi que son tournoi final de Ligue des champions (12-23 août) se déroulerait a priori à huis clos dans la capitale portugaise.

Le président de l'instance, Aleksander Ceferin, s'était laissé le temps de la réflexion en indiquant que le dossier de la présence ou non de spectateurs pour ce tournoi inédit serait "régulièrement évalué". Il a tranché à la veille du tirage au sort de la phase finale, prévu vendredi à Nyon : la Coupe aux grandes oreilles sera très probablement décernée en 2020 sans supporters en tribunes.

"Le Comité exécutif de l'UEFA a jugé prudent de prendre la décision de faire jouer les matches UEFA à huis clos jusqu'à nouvel ordre", a précisé l'instance dans un communiqué, indiquant que les phases finales de Ligue Europa et de Ligue des champions féminine, prévues en août respectivement en Allemagne et au Pays basque espagnol, étaient également concernées par cette mesure. Tout comme les rencontres de qualification pour les éditions 2020-2021 des Coupes d'Europe se déroulant sur un match sec, sans confrontation aller-retour.

"L'UEFA suit l'évolution de la situation et proposera toute levée totale ou partielle de ces aménagements en temps voulu", a ajouté la confédération européenne.

L'entrée en vigueur début juillet de mesures de reconfinement concernant une vingtaine de quartiers de la banlieue nord de Lisbonne, où persistaient des foyers de contagion, avait alimenté les inquiétudes sur les conditions sanitaires entourant la compétition de l'UEFA.

La C1 doit se terminer du 12 au 23 août dans deux stades de la capitale portugaise, ceux du Benfica et du Sporting. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale y sont prévus, chaque confrontation se résumant à un seul match sec au lieu de l'habituel format aller-retour.

Le Premier ministre portugais Antonio Costa a laissé entendre mercredi que les mesures de reconfinement concernant ces quartiers de la ceinture nord de la capitale, en vigueur jusqu'à mercredi prochain, devraient être prolongées au moins jusqu'à fin juillet.

Mais l'UEFA a plusieurs fois martelé qu'elle ne disposait pas de "plan B" à son "Final 8" lisboète.

L'annonce était attendue par les groupes de supporters, qui devront soutenir leur équipe depuis leur télévision.

"L'UEFA a été prudente jusqu'ici, c'est tout à fait compréhensible qu'elle le reste. Maintenant, notre vigilance est sur d'autres points: sur la présence ou non d'ambiance artificielle, d'images en réalité augmentée pour remplacer les spectateurs, de chants qui pourraient être rajoutés pour la retransmission télé", a réagi auprès de l'AFP Ronan Evain, directeur général du réseau Football Supporters Europe (FSE). "Il y a une opposition assez ferme de la part des groupes actifs (...). Le huis clos doit s'appliquer à tout le monde."

La Confédération européenne de football a par ailleurs officialisé jeudi, à la veille de tirer au sort les affiches et le tableau de son tournoi final, que les 8es de finale retour n'ayant pas été joués, comme Juventus Turin-Lyon, se dérouleront sur le terrain de l'équipe devant recevoir, à huis clos.

L'UEFA avait un temps laissé ouverte la possibilité d'organiser ces rencontres au Portugal en cas d'aggravation de la situation sanitaire, mais elle souligne que "tous les clubs devant jouer à domicile leur match retour jouent actuellement les matches restants de leurs ligues domestiques dans leurs propres stades et que le déplacement est possible sans restrictions pour les clubs visiteurs".

Pour sa Ligue Europa (C3), qui se clôturera dans un format similaire disputé dans quatre stades en Allemagne, l'UEFA a pris la même décision pour les six huitièmes de finale retour restant à disputer.

Pour les deux dernières oppositions (AS Rome - Séville FC et Getafe - Inter Milan), dont même le match aller n'avait pas pu avoir lieu, la qualification pour les quarts se jouera en un match sec en Allemagne, comme prévu.