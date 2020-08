​La FRMF remanie le staff de Vahid Halilhodzic

On se doutait bien qu’avec le nouveau coronavirus, beaucoup de choses allaient changer, mais là, la Fédération Royale marocaine de football a fait fort. Elle prit de court tout le monde en changeant non pas un mais trois membres du staff de l’équipe nationale qui accompagnaient jusque-là le technicien bosnien, Vahid Halilhodzic, dans sa mission de sélectionneur national, censé faire passer le cap des quarts de finale au Maroc lors de la CAN tout en le qualifiant pour le prochain Mondial.

A dire vrai, la cause de tout ce remue-ménage est à trouver du côté de l’Olympique Lyonnais et notamment de son directeur sportif, le Brésilien Juninho, qui a cru bon de ne pas prolonger son ex-coéquipier et entraîneur des gardiens de but de l’OL jusqu’au 30 juin dernier, Gregory Coupet. A la recherche d’un remplaçant, la direction lyonnaise a jeté son dévolu sur Christophe Revel qui occupait le poste depuis moins de trois mois en équipe nationale. Selon le quotidien sportif « L’équipe », le Breton disposait d’une clause dans son contrat avec la FRMF, lui permettant de se désengager si une occasion s’offrait à lui dans un club européen.

S’en est suivi un jeu de chaise musical qui mènera Gregory Coupet au FC Dijon, et son prédécesseur, Laurent Weber (photo de droite), entraîneur des gardiens du groupe pro depuis 2012, en fin de contrat, sur les bancs des Lions de l’Atlas. Cette arrivée renforce un peu plus l’affiliation entre l’EN et le club bourguignon dont l’effectif compte plusieurs internationaux marocains (Chafiq, Aguerd et Mendyl en prêt). Et ce n’est pas tout. Laurent Weber ne sera pas le seul bizut à la rentrée.

En plus du marocain Mustapha Hadji, le sélectionneur bosnien aura pour nouveau premier adjoint Stéphane Gilli, en remplacement de Landry Chauvin. A 46 ans, celui qui a secondé pendant 15 ans un autre entraîneur franco-bosnien, Mecha Bazdarevic, et qui officiait jusque-là aux côtés du remplaçant de Bazdarevic, René Girard, au Paris FC, ne sera pas dépaysé, du moins linguistiquement parlant. Enfin, un dernier mouvement a animé les coulisses de l’équipe nationale. A savoir, l’arrivée d’un nouveau préparateur physique, en la personne de Christophe Manouvrier (49 ans) ex-Marseille, Cameroun et Caen.

Si les modifications apportées au staff d’Halilhodzic ont été annoncées par la FRMF via un communiqué, ce dernier ne comporte aucune explication. Comme si c’était normal de changer tout un staff moins d’un an après sa désignation sans justification. Autrement dit, pour la continuité et la stabilité, va falloir repasser. En tout cas, ces mouvements renforcent encore une fois le sentiment tenace selon lequel les instances dirigeantes du football national naviguent à vue. D’ailleurs, rien ne garantit que les nouveaux hommes en place le resteront en cas d’offres en provenance du Vieux Continent. En clair, l’équipe nationale marocaine est souvent considérée comme une étape intermédiaire en attendant une meilleure opportunité, ailleurs. Du coup, se pose une question : Comment peut-on être concentré et se donner corps et âme à l’équipe nationale alors qu’on a la tête ailleurs ? C’est un mystère que l’avenir éclairera.