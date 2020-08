​Karima Benyaich : La crise du Covid-19 a renforcé le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Espagne

Le partenariat "stratégique" unissant le Maroc et l’Espagne a été renforcé davantage lors de la crise liée au nouveau coronavirus (Covid-19), a souligné l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.

"Dans ce contexte de crise mondiale, la solidarité internationale pour faire face au Covid-19 a été partagée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Felipe VI, étant donné la profonde amitié et la relation fraternelle unissant les deux Maisons Royales et qui constituent le pilier du partenariat stratégique unique entre le Maroc et l'Espagne", a affirmé Mme Benyaich dans une allocution publiée à l’occasion du 21ème anniversaire de l'accession de S.M le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

"Ce partenariat vient, sans doute, nous rappeler la vision commune partagée par nos deux pays, celle d'être toujours côte à côte, de défendre les grands enjeux de notre temps et de répondre conjointement à tous les défis auxquels nos deux pays sont confrontés, avec une position responsable et une coordination exemplaire à tous les niveaux, et dans un esprit de compréhension, de responsabilité et de solidarité", a fait observer l’ambassadeur.

A l’instar de l’ensemble des pays, le Maroc est confronté à la menace de la propagation du coronavirus depuis plusieurs mois, a-t-elle indiqué, assurant que, grâce à la "vision clairvoyante" de S.M le Roi et à la "solidarité et à la générosité" du peuple marocain, le Royaume "a pu faire face à cette crise dans l'unité".

Pour la diplomate, ces moments difficiles que nous vivons aujourd'hui ont mis en évidence le visage "humain et la solidarité" du Maroc, et fait preuve de la relation de "confiance" existant entre le peuple marocain et l'Etat, précisant que cette relation a permis d'apporter une série de réponses adaptées à la situation exceptionnelle vécue ces derniers mois.

"Grâce à l'approche proactive de Sa Majesté le Roi, un fonds a été créé qui a permis de récolter, en peu de temps, plus de 3,2 milliards d'euros, avec la contribution de toutes les forces vives du Maroc", a relevé Mme Benyaich, rappelant que ce fonds a permis de faire face à l'impact social et économique de cette crise et d'apporter une aide financière directe à plus de 5,1 millions de ménages.

Dans ce contexte, et grâce à une politique industrielle "ambitieuse" mise en place depuis plus de deux décennies, le Maroc est aujourd'hui l'un des leaders dans la fabrication de masques de protection sanitaire, avec une production de 14 millions d'unités par jour, a-t-elle poursuivi.

Grâce à l'engagement de Sa Majesté le Roi pour le développement et le bien-être du continent africain, l'esprit de solidarité du Maroc a dépassé ses frontières, en fournissant une assistance médicale et sanitaire à plus de 20 pays africains frères, a fait remarquer Mme Benyaich qui a rendu hommage à "l'élan de solidarité et l'esprit de responsabilité" dont a fait preuve la communauté marocaine établie en Espagne lors de la crise du Covid-19.

"Je tiens à remercier les nombreuses associations et bénévoles pour leurs actions humanitaires en faveur des plus vulnérables. Vous êtes une véritable source de fierté, et l'action que vous avez entreprise témoigne de votre intégration dans la société espagnole", a conclu Mme Benyaich.