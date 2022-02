​Hommage en province de Liège aux aînés mineurs marocains

Une cérémonie a été organisée, samedi, au centre islamique et culturel de la ville belge d'Ans en province de Liège, en hommage aux aînés mineurs marocains. Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence du consul général du Maroc à Liège et au Grand Duché du Luxembourg, Abdelkader Abidine, du bourgmestre (maire) de la ville d'Ans, Gregory Philippin, du président du centre islamique et culturel, Brahim Azim, et de plusieurs membres de la communauté marocaine, des témoignages ont souligné le parcours exemplaire des aînés mineurs marocains et le rôle important qu'ils ont joué dans le développement économique de différentes régions de Belgique et dans le rapprochement interculturel entre les peuples marocain et belge. Dans une allocution à cette occasion, le consul du Maroc a rappelé que cette cérémonie de souvenir et d’hommage aux mineurs marocains coïncide cette année avec la célébration du 58-ème anniversaire de la Convention belgo-marocaine du 17 février 1964 relative à l'occupation des travailleurs marocains en Belgique. Il a indiqué que l’histoire de l’immigration des mineurs marocains sur le territoire belge est avant tout une histoire humaine. C'est aussi l’histoire de femmes et d’enfants, l’épopée tout simplement de familles marocaines qui se sont constituées au fil des ans sur l’ensemble du territoire belge, a-t-il souligné. Le consul a mis l'accent, dans ce contexte, sur le devoir de reconnaissance à ces travailleurs émérites pour les grands sacrifices qu’ils ont consentis, non seulement pour le développement de l’industrie charbonnière de l’époque et l’essor économique des régions minières de la Belgique, mais aussi pour leurs efforts inlassables afin d’assurer le bien-être et l'intégration de leurs familles, tout particulièrement l’éducation de leurs enfants. Ces mêmes descendants, s'est-il félicité, représentent aujourd’hui la deuxième génération dont une grande proportion a su prendre le flambeau et le porter très haut grâce à ses mérites et sa participation active dans la croissance socioéconomique belge. Réitérant la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les membres de la communauté marocaine à l'étranger, M. Abidine a souligné que ''cette cérémonie de souvenir et d’hommage à nos aînés mineurs donne ainsi l’opportunité de connaître l’histoire de l’immigration des Marocains en Belgique et de l’appréhender dans ses diverses composantes, afin de fournir aux jeunes générations les outils indispensables à la compréhension de notre société contemporaine''.