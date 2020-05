​Driss Lachguar se réunit avec Saad Eddine El Otmani

Une rencontre a eu lieu vendredi dernier à 16 heures entre le Premier secrétaire de l’USFP Driss Lachguar et le chef du gouvernement Saad Eddine El Otmani au domicile de ce dernier.

Cette réunion bipartite tenue à la demande du Premier secrétaire de l’USFP fait suite au large débat national suscité par l’avant-projet de loi 22-20.

On n’en sait pas plus pour le moment du moins de la teneur des discussions qui ont marqué cette rencontre entre les deux dirigeants.