bouillon de culture

Projection



L'Association Essaouira-Mogador a projeté, jeudi soir au Centre culturel Dar Souiri à Essaouira, le film chinois "Confucius", réalisé par Mei Hu et sorti en 2010. Cette production a attiré un public nombreux, composé de cinéphiles marocains et de touristes étrangers, qui a été séduit par le thème de cette œuvre cinématographique à valeur universelle et d’une grande actualité. En effet, les enseignements du penseur et philosophe chinois Confucius vont profondément bouleverser la vie de tous le pays et même au-delà. L'humanisme, la morale et la politique sont les maîtres-mots de ce grand penseur universel qui va unifier tout un peuple. "C'est un film très bien accueilli par les cinéphiles", estime Ahmed Harrouz responsable de "Ciné-Souiri", qui programme chaque semaine des films triés sur le volet. "Film très intéressant pour nous, Occidentaux, pour mieux comprendre la spiritualité orientale", "Une histoire superbe avec des décors fabuleux, des effets spéciaux grandioses, des batailles sanglantes et des costumes sublimes"… ainsi commentaient des cinéphiles approchés par la MAP.



Kristen Stewart



Donald Trump "était complètement obsédé par moi (...), c'était totalement dingue", a lâché Kristen Stewart, l'actrice de la trilogie Twilight, vendredi, en revenant sur une série de tweets postés en 2012 par celui qui allait devenir le 45e président des Etats-Unis. L'actrice de 26 ans a fait ces déclarations dans le cadre du Festival du cinéma indépendant de Sundance, en commentant au magazine Variety les messages écrits à l'époque par Donald Trump. Dans ces cinq tweets sur le réseau social, celui qui était alors le présentateur de l'émission de téléréalité "The Apprentice" lui reprochait vertement son infidélité avec son partenaire de l'époque, Robert Pattinson. "Il était fou de moi il y a quelques années, complètement obsédé par moi, c'était totalement dingue", a insisté l'actrice, interrogée par Variety. "A cette époque, il était seulement, disons, une star de la téléréalité. Je ne savais pas qui c'était. Ce n'était pas quelque chose de vraiment important", a encore commenté l'actrice vendredi, à Variety.