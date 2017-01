bouillon de culture

Cinephilia

Les nouveautés du 7ème art sont au cœur du 11ème numéro du magazine spécialisé "Cinephilia" qui vient de paraître, avec notamment une enquête sur "le cinéma alternatif au Maroc". Réalisée par le rédacteur en chef du magazine, Abdelkarim Ouakrim, cette enquête fait un focus sur le cinéma alternatif au Maroc à travers une série de témoignages de cinéastes, critiques et intervenants du secteur.

Dans la rubrique "Dialogue", les lecteurs auront rendez-vous avec une interview du chercheur, critique de cinéma et écrivain Nouredine Mohakik, tandis que dans ses pages dédiées au "Cinéma occidental", le magazine propose deux articles consacrés respectivement au "film The Revenant : quand le cinéma parvient à résoudre l'équation difficile" du critique Abdelkarim Ouakrim et au "besoin du changement : une lecture philosophique du film Cast Away" signée Ahmed Attar. "Cinephilia" donne en outre la parole à l'artiste marocaine Sanae Akroud qui livre son expérience cinématographique en Égypte dans la rubrique "discussions", alors que dans ses pages "Disparition", la revue rend hommage au défunt acteur égyptien Mahmoud Abdelaziz.



Salon de l'art

L'artiste peintre marocain Mohamed Mourabiti prendra part, à côté d'une pléiade de plasticiens arabes, au salon collectif de l'art arabe contemporain prévu à Doha à partir de demain et jusqu'au 11 mars 2017. Le choix de Mourabiti, fondateur d’Al Maqam, lieu de rencontres culturelles et de résidences d’artistes à Tahanaout, apportera une touche toute particulière à ce salon, selon des observateurs et critiques qui qualifient de "distinguée" l'expérience du plasticien marocain, né en 1968 à Marrakech et qui s'emploie à cristalliser l'ambition de l'art plastique marocain à s'ouvrir sur le monde.