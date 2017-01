bouillon de culture

Théâtre



Le ministère de la Culture a annoncé avoir alloué une enveloppe budgétaire de 8.208.000 DH pour soutenir 68 projets culturels et artistiques, au titre de la première session de 2017. La Commission chargée de l'examen des appels à projets, après étude de 179 projets soumis, a accepté 68 projets, soit environ 38% de l'ensemble des demandes, pour un montant de 8.208.000 DH, sans compter les projets de production d’œuvres théâtrales pour lesquels le montant de la subvention n’est déterminé qu’après présentation devant la Commission, a précisé le ministère dans un communiqué.



Parution



« Les orientations de la politique urbaine coloniale au Maroc » est l’intitulé du nouvel ouvrage de Mohamed Haddou, publié par la maison d’édition Azzaman. Le livre évoque, dans sa première partie "Les bases du traitement du phénomène urbain au Maroc", les différents aspects relatifs notamment à l’organisation politique et économique de la ville marocaine avant la colonisation, et ce en jetant la lumière sur les prérogatives dévolues notamment au juge, au pacha, et au trésorier, outre les rôles attribués aux associations et aux souks dans l'organisation de la vie économique au sein de la ville. La deuxième partie, "Caractéristique de l’aménagement urbain au Maroc durant le protectorat", porte sur la mise en place du système urbain dans le Royaume.