Youssoufa Moukoko douze ans et déjà star en U17 en Allemegne

Un joueur de 12 ans du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, est actuellement en tête des buteurs du championnat d'Allemagne U17, et son talent précoce fascine autant qu'il interroge.

Après trois journées de championnat U17, il a déjà marqué huit fois. La saison dernière, il avait brillé en U15, rapporte l'agence sportive SID, filiale allemande de l'AFP.

Germano-Camerounais, Youssoufa est né le 20 novembre 2004, selon l'acte de naissance délivré à son père par le consulat d'Allemagne à Yaoundé, où il a vu le jour.

Sur les vidéos qui commencent à circuler sur le web, on voit un garçon d'une stature impressionnante, aux talents de dribbleur et de buteur étonnants, compte tenu de son jeune âge.

Certains, dans le monde du football des jeunes, expriment leurs doutes sur sa date de naissance, selon SID.

La Fédération allemande (DFB) ne conteste pas son âge, mais met en garde contre les risques du surclassement précoce: "Les talents comme Youssoufa Moukoko sont des exceptions rarissimes, et ce qui est exceptionnel ne doit pas forcément être imité. Au regard du développement d'un joueur, il est préférable de déconseiller ce modèle dans la plupart des cas", indique la DFB dans un communiqué.