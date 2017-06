Yasmina Sbihi retrace le parcours de Sidi Ahmed Tijani, symbole de paix, d'amour et de tolérance

L'auteure Yasmina Sbihi a estimé, vendredi soir à Casablanca, que son livre "Sur les pas de Sidi Ahmed Tijani : voyage dans sa zaouia aux quatre coins du monde" est un récit retraçant le parcours de Sidi Ahmed Tijani, véritable symbole de paix, d'amour et de tolérance qui sont les clefs du soufisme. Selon l’auteure, «Sur les pas de Sidi Ahmed Tijani » est une réelle expression d’une ferveur spirituelle. Elle a indiqué, lors d'une rencontre à la Villa des arts à Casablanca, que le lecteur est invité à un périple pour remonter la filière des Tijanis, et à travers eux le soufisme marocain, avec un mélange de sensibilité, de tolérance et de clairvoyance.

Pour l'écrivaine, l’islam est fait de paix et de tolérance, exprimant son rejet des jugements qui collent à l’islam tels l’extrémisme et le terrorisme, alors qu'il s'agit d'une religion basée sur la fraternité qui rassemble toutes les races et tous les peuples. Dans ce sillage, elle a appelé l’humanité à s’accepter mutuellement en retournant vers l’origine et consacrer sa diversité et sa pluralité comme source d’unité entre les peuples. Pour sa part, le chercheur Nourredine Hachmi a indiqué que le livre aborde une thématique qui intéresse tout un chacun, ajoutant qu'il est apparu dans une conjoncture marquée par les conflits.

Et d'ajouter que cet ouvrage offre l’opportunité aux lecteurs de revenir à la source pour faire prévaloir les principes de tolérance et l’amour. L'ouvrage, fruit de 15 ans de travail, est un genre littéraire qui mêle à la fois le récit, la photo et l'émotion sur un sujet pas toujours accessible au grand public qu'est le soufisme.

L'écrivaine et architecte Yasmina Sbihi est membre de plusieurs fondations à vocation culturelle et spirituelle. Elle est également chercheure et conférencière au Maroc et à l'étranger.