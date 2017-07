Yael Lempert: Le Maroc et les USA entretiennent un partenariat solide

Les Etats-Unis et le Maroc entretiennent un partenariat «solide» dans divers domaines, a souligné, vendredi à Rabat, la vice-secrétaire d'Etat adjointe américaine chargée des Affaires de l'Egypte et du Maghreb, Yael Lempert.

«Nous avons examiné les moyens de renforcer et d’approfondir davantage le partenariat solide entre les Etats-Unis et le Maroc», a indiqué la responsable américaine dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Yael Lempert a, par ailleurs, fait savoir que la rencontre a été une occasion de mettre en exergue l’excellent niveau de coopération entre Rabat et Washington qui date de plusieurs années.

La responsable américaine s’est également félicitée des discussions «très productives», «chaleureuses» et «utiles» avec Nasser Bourita.