Workshop à Marrakech sur l’olivier en Méditerranée

Un workshop sur l’olivier en Méditerranée "Workshop Olive Med", qui s’est tenu du 1er au 3 février à Marrakech, a constitué une occasion pour identifier les contraintes du secteur oléicole et examiner les déterminants d’une agriculture durable et résiliente.

Organisé par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) de Montpellier, en partenariat avec l’INRA Maroc et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, ce workshop intitulé: "Diversification variétale de l’olivier et adaptation au changement climatique: Vers une oléiculture durable en Méditerranée" a eu pour objectif de regrouper un nombre important d’acteurs de la recherche, de la conservation des ressources génétiques et de la profession pour examiner les déterminants et les points de rupture d’une oléiculture durable apte à s’adapter aux changements climatiques.

L’olivier en Méditerranée est caractérisé par une importante diversité variétale qui a connu, durant les deux dernières décennies, un système de culture monovariétal en haute densité, soit plus de 1500 arbres par ha.

Dans une déclaration à la MAP, le président du comité d’organisation, Bouchaïb Khadari, a souligné que cette rencontre constitue une occasion idoine pour un partage d'expériences et d'expertise autour des diverses variétés d’olives qui sont adaptées aux changements climatiques, relevant que l’oléiculture en Méditerranée a connu, ces dernières années, des hausses et des baisses de température, ce qui se répercute négativement sur cet arbre méditerranéen.

Ce séminaire, organisé dans le cadre du projet Olive Med qui vise à relever le défi de l’oléiculture dans les dix prochaines années, devait contribuera à identifier les systèmes de cultures capables de répondre aux contraintes du secteur, notamment la détermination de variétés d'olives aptes à s’adapter aux changements climatiques, a-t-il ajouté.

Au programme de ce workshop qui a connu la participation de plusieurs universitaires, chercheurs et professionnels, ont figuré trois sessions de travail traitant plusieurs thématiques portant notamment sur: "L’évolution de l’oléiculture dans le monde et analyses des déterminants socioéconomiques", "La diversification variétale et adaptation de l’olivier" et "Projets en cours et liens avec les partenaires professionnels", outre l’organisation au profit des participants d’une visite au domaine expérimental de Tassaout, où existe la collection mondiale des variétés d’olivier.