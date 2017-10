Woody Allen dévoile la bande-annonce de “Wonder Wheel”

Constamment en train de tourner, Woody Allen continue de tenir son rythme effréné d'un film par an. Après une incursion dans le Hollywood des années 1930 avec Café Society, le cinéaste new-yorkais nous propose, dans Wonder Wheel, une virée dans le New York des années 1950.

Wonder Wheel, qui se dévoile dans une première bande-annonce, voit Justin Timberlake donner la réplique à Kate Winslet. Les deux illustres acteurs sont accompagnés de James Belushi et Juno Violet, avec qui ils forment le quatuor au cœur de ce drame. Situé dans les années 1950, Wonder Wheel s'intéresse à un couple, formé par Kate Winslet et James Belushi, et qui vit près du parc d'attraction de Coney Island, à New York. Leurs vies se trouvent bouleversées lorsque la fille de ce dernier réapparaît en danger de mort, après avoir fui un gang.

Kate Winslet, récompensée d'un Oscar en 2009 pour sa performance dans The Reader, sera pour la première fois devant la caméra du prolifique réalisateur américain. Quant à Justin Timberlake, dont la performance remarquée dans The Social Network de David Fincher a fini d'asseoir sa réputation d'acteur sérieux, son personnage de sauveteur en marcel perché sur une chaise haute a l'air de lui convenir parfaitement.

La sortie de Wonder Wheel est prévue pour le 31 janvier 2018. Il sera diffusé en première mondiale le 15 octobre, en clôture du New York Film Festival. Le long-métrage sera distribué par Amazon Studios; il s'agira donc d'une nouvelle collaboration entre le réalisateur et la maison de production, après Café Society en 2016.