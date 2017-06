“Wonder Woman” caracole en tête du box-office

La super héroïne "Wonder Woman" s'est emparée de la tête du box-office nord-américain en franchissant la barre symbolique des 100 millions de dollars de recettes dès sa sortie, selon les chiffres provisoires d'Exhibitor Relations publiés dimanche. Avec Gal Gadot dans le rôle de la princesse amazone Diana, "Wonder Woman" a raflé 100,5 millions pour son premier week-end dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada.

L'héroïne vole au secours des alliés pendant la Première Guerre mondiale, dans cette superproduction de Warner Bros à l'affiche où figurent également Chris Pine (le capitaine Steve Trevor) et Robin Wright (la générale Antiope). Autre nouveauté et autre super héros, un peu moins attendu cette fois, à la deuxième place:

"Les aventures de capitaine Superslip", film d'animation de David Soren avec la star américaine de l'humour Kevin Hart, prend 23,5 millions de dollars dès sa sortie. Le capitaine Superslip, fruit de l'imagination de deux élèves de CM1, prend vie par erreur après avoir été dessiné.

En tête du classement le week-end dernier, le cinquième volet des Pirates des Caraïbes, "La Vengeance de Salazar" a perdu deux places et finit troisième pour sa deuxième semaine à l'affiche. Toujours avec Johnny Depp en tête d'affiche, le film a récolté 21,6 millions entre vendredi et dimanche, pour un total cumulé astronomique de 1,14 milliard de dollars dans le monde depuis sa sortie.

Au pied du podium, les "Gardiens de la galaxie 2" reculent également de deux places avec 9,7 millions. En cinq semaines, les aventuriers de l'espace ont amassé 355,4 millions. Cinquième, "Baywatch - Alerte à Malibu", remake de la célèbre série télévisée du début des années 1990, descend également du podium et gagne 8,5 millions, pour un total de 41,7 millions en deux semaines.