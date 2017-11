Wilmots limogé

Le Belge Marc Wilmots et la Fédération de Côte d'Ivoire ont mis un terme "d'un commun accord" à la mission du sélectionneur qui a échoué à qualifier les Eléphants à la Coupe du monde 2018, ont annoncé mercredi les deux parties.

"Aujourd'hui il a été décidé de commun accord de mettre fin à ma collaboration avec la Fédération de football de Côte d'Ivoire", a indiqué l'ancien entraîneur des Diables Rouges sur son compte Twitter.

"Je tiens à vous remercier, supporters, joueurs, staff et dirigeants et je vous souhaite le meilleur pour le futur", a-t-il ajouté.

Marc Wilmots, 48 ans, avait signé en mars un contrat de deux ans avec l'équipe ivoirienne, avec une possibilité de prolonger pour deux autres années.

Son principal défi était de qualifier l'équipe pour la Coupe du monde en Russie l'année prochaine. Mais la Côte d'Ivoire a perdu le match décisif contre le Maroc 0-2, samedi, et est donc éliminée.

L'équipe nationale ivoirienne a confirmé le départ de Marc Wilmots sur son site Internet.

"La Fédération ivoirienne de football (FIF) et le sélectionneur national, Monsieur Marc Wilmots, se sont rencontrés lundi 13 novembre 2017 à Abidjan, pour faire le bilan de la mission que lui a confiée l'organe fédéral. A l'issue des échanges, les parties sont convenues de mettre fin à l'amiable à leur collaboration, tout en saluant la bonne ambiance qui a prévalu durant six mois de travail en commun", précise le communiqué.

Wilmots s'est aussi expliqué dans les médias ivoiriens ces derniers jours, s'en prenant notamment à ses joueurs.

"Nous sommes tous responsables: la fédération, les joueurs et le staff technique. Les joueurs en premier lieu parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et moi également qui mets en place les stratégies. Mais il ne suffit pas de couper une tête pour résoudre le problème", a-t-il déclaré dans la presse ivoirienne.