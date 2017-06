“Wild Thoughts”: Rihanna enflamme le nouveau clip de DJ Khaled

Ambiance moite pour le nouveau clip de DJ Khaled, tout juste dévoilé, avec une Rihanna plus sexy que jamais. Ajouté le 16 juin sur YouTube, la reprise de Maria Maria de Santana (énorme succès à sa sortie en 1999), s’annonce déjà comme le morceau de l’été. Numéro deux des tendances du site d’hébergement de vidéos, la vidéo a atteint plus de 14 millions de vues ce dimanche. Rihanna et Bryson Tiller assemblent leur voix sur Wild Thoughts et font l’effet d’une bombe sur le Web. Colin Tilley (derrière Alright de Kendrick Lamar) est aux manettes et met en scène DJ Khaled entouré de la chanteuse et du prince du RnB américain. Les détracteurs de Riri qui se sont récemment moqués de ses nouvelles rondeurs devraient se raviser devant ces images.

Wild Thoughts figurera sur Grateful, le prochain projet du producteur américain, qui rassemble la crème du hip-hop US. La sortie est prévue le 23 juin. En attendant, savourez le clip.