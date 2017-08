Wesley Sneijder: Je veux être dans une équipe qui aime et veut jouer au foot

A 33 ans, le Néerlandais Wesley Sneijder, recrue phare de Nice, est revenu sur le jeu, l'envie de jouer et l'esprit d'équipe: "Je hais toujours autant perdre", a-t-il asséné

mardi lors de sa présentation.



Etes-vous surpris que votre signature à Nice ait constitué un évènement en France ?

"Je suis très fier. L'accueil des supporters, à l'aéroport dimanche et aux entraînements, m'a touché. Je suis là pour aider l'équipe et montrer mes qualités. J'ai déjà eu un très bon feeling. Cette équipe pratique un bon football".



Qu'est-ce qui a motivé votre choix ?

"Il est essentiel pour moi d'avoir de nouveaux défis. J'ai gagné beaucoup de trophées dans ma carrière et je ne m'en lasse pas. Je veux continuer à jouer à fond pour en conquérir d'autres. Je pense que nous pouvons faire de belles choses à Nice".



Quel regard avez-vous sur le championnat français qui vient d'attirer Neymar ?

"Le championnat français compte beaucoup de talents. Je pense aussi à +Ibra+ qui avait joué au Paris SG. Mais il y a aussi beaucoup de talents dans mon équipe ainsi que des jeunes. Ce ne sont pas les noms qui comptent pour moi, juste l'équipe. L'état d'esprit est également une priorité. Je veux être dans une équipe qui aime et veut jouer au foot. Voilà ce qui m'a convaincu de venir à Nice. Je suis heureux car j'y ai vraiment trouvé une équipe heureuse sur le terrain. On ne réussit qu'en équipe".



Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir une idée plus précise de votre nouveau club ? Mario Balotelli vous a-t-il parlé de Nice ?

"Quand je prends un nouveau départ dans ma vie, je n'en parle pas à d'autres joueurs. Seules les discussions avec la direction du club et le coach m'importent. La vie ici est sympa mais elle l'était aussi à Madrid, Milan ou Istanbul. Je suis ici pour le projet sportif. Ensuite, je n'ai pas découvert Nice ces deux dernières semaines. Mais j'ai vu une belle performance collective devant l'Ajax (qualification en barrages de la Ligue des champions (1-1 ; 2-2), NDLR). Le système de jeu et l'investissement des joueurs m'ont vraiment plu. C'est important d'être européen. Je me répète, je veux continuer à jouer au plus haut niveau".



Nice a-t-il une chance devant Naples en barrage de C1 ?

Evidemment, nous en avons une ! Il faut y croire, c'est essentiel. J'essaie toujours d'expliquer cela aux joueurs. En 2010 avec l'Inter, on ne pensait jamais remporter la Ligue des champions mais au fil des résultats, on a vu que c'était possible..."



Vous avez la réputation d'être un joueur de caractère. Vous êtes-vous assagi ?

"Bien sûr, on devient plus sage en vieillissant. Mais je hais toujours autant perdre... C'est mon caractère et si je dois le montrer, je le fais. Sinon, physiquement, plus je vieillis, mieux je me sens".



Après une préparation assez courte et individuelle, quand serez-vous prêt ?

"Quand le coach m'appelle, je suis là ! Mais ce ne sera pas vendredi (réception de Troyes pour la 2e journée de L1, ndlr). Aujourd'hui, j'ai fait une moitié d'entraînement avec le groupe et l'autre moitié seul".



Vos coéquipiers Balotelli et Christophe Jallet pensent trouver à Nice le contexte idéal pour gagner un billet pour la Coupe du monde 2018 en Russie, avez-vous la même idée en tête ?

"Bien sûr ! Une fois encore, je veux toujours jouer au plus haut niveau. Une Coupe du monde ne se refuse pas, mais je dois d'abord faire une grande saison avec Nice".