Walid Regragui : Remporter un titre africain sans l’appui du public, c’est mission impossible

A l’orée d’une qualification espérée, Walid Regragui s’est dit satisfait de la semaine de préparation. En nous plongeant d’entrée dans le jeu, loin des techniciens paranoïaques et cachottiers, le natif de Corbeil-Essonnes dévoile en partie ses cartes :« Notre intention sera évidemment de gagner le match. Il va falloir être malin, patient, intelligent et vigilant pour annihiler les velléités de contre d’une équipe qui maîtrise cette phase de jeu parfaitement». Et ce n’est pas tout, dans une manière d’évacuer légèrement la pression, il poursuit : «En plus d’un effectif mouvant, nous avons aussi changé de système, autant d’éléments qui font que le groupe a besoin de temps pour assimiler ses modifications ». Un luxe temporel dont le FUS aura joui cette fois-ci, comme il le dit :« Pour la première fois, on a eu un groupe quasiment au complet et un temps de préparation conséquent, contrairement à la préparation du match contre le Raja, lors duquel on n’avait ni le temps, ni l’effectif (6 joueurs absents) pour se préparer convenablement ». Un effectif qui sera cependant amputé de deux joueurs importants. Car outre les nouveaux arrivants non enregistrés à temps dans la liste présentée à la CAF (dont Anwar Zarhouni), deux absences de poids sont à déplorer. «On récupère deux joueurs et on en perd deux autres. Nous enregistrons le retour d’El Aroui et Ait Khourssa, tout deux absents lors du match aller, dans le même temps, un fort doute pèse sur la présence de Mandaw et Skouma. Un doute qui sera dissipé lors de la dernière séance d’entraînement. Mais il est peu probable qu’ils soient de la partie, dans ce genre de match nous avons besoin de joueurs en pleine possession de leurs moyens », a-t-il précisé. Mais son discours le plus étonnant trouve sa source dans l’excès d’importance qu’il accorde à l’apport du public, dont il se dit en filigrane déçu : «Gagner un championnat sans un grand soutien du public est possible, nous l’avons prouvé mais pour remporter un titre continental, je vous le dis, c’est mission impossible. Face au TP Mazembé à l’aller, ce fut un souvenir mémorable, je n’ai jamais vécu une telle atmosphère, j’avais l’impression d’avoir perdu le match à 90% avant même d’avoir foulé la pelouse. Hier, le Wydad a vendu 40.000 billets en une matinée, j’aimerais avoir un public au diapason des supporters wydadis, connus pour leur ferveur qui me donne à moi aussi envie de me démener. Cela aide le joueur et j’espère retrouver par moment cette expression et cette envie de pousser l’équipe à son maximum».