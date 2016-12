Wahid Chakib le Kénitri qui s’est illustré sur la scène théâtrale française

Ni les problmèmes familiaux ni la pauvreté n’ont eu raison de la détermination de Wahid Chakib, enfant de Kénitra, à se frayer son chemin sur la scène artistique française, une ténacité doublée d’un talent pur, qui lui ont permis de devenir un comédien et un réalisateur connu et reconnu dans les théâtres de Bordeaux. Du quartier Essaknia à Kénitra, ou “Hallala” comme il l’appelle affectueusement, aux grands rendez-vous culturels bordelais, comme le fameux “Printemps des poètes”, se dessine un parcours riche en expériences et découvertes, qui ont permis à Wahid Chakib (49 ans) de gagner en notoriété parmi les professionnels du sixième art en France.

Lauréat d’un baccalauréat en sciences expérimentales, l’artiste s’est tourné naturellement vers les études de théâtre à l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle de Rabat, où il obtient son diplôme après avoir réalisé, en guise de projet de fin d’étude, la pièce de théâtre “La fin du jeu”, qu’il présentera en tournée dans les différentes antennes régionales de l’Institut français au Maroc. Fort de cette expérience, Wahid Chakib décidera de poursuivre sa formation en France, plus précisément à l’Université Bordeaux III où il décroche son diplôme d’études approfondies, puis son doctorat sur le thème “Le théâtre de jeunesse”. Après un passage au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TNBA), Wahid Chakib est actuellement chargé de la coordination artistique et de l’enseignement du théâtre dans une trentaine d’établissements scolaires dans le cadre de l’Association du lien interculturel familial et social (ALIFS).

Pourtant le chemin n’a pas été sans embûches pour ce féru de théâtre, qui a perdu sa mère alors qu’il n’était qu’un enfant et qui a dû se remettre de l’abandon de son père. Son principal allié a été sa détermination et son amour pour les arts, mais aussi un talent qui a été encouragé par le grand dramaturge marocain Taieb Seddiki en personne.