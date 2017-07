WAC-FUS en prologue

Le Wydad Casablanca (WAC) entamera la défense de son titre de champion du Maroc en accueillant le FUS de Rabat selon

le nouveau calendrier de la saison 2017-2018, dont le tirage au sort a eu lieu mercredi soir à Casablanca.

Le derby casablancais entre le Wydad et le Raja aura lieu lors de la 10e journée avec les Rouge et Blanc comme hôtes de cette rencontre.

De leur côté, les nouveaux promus en Pro Elite 1, le Rapid club de Oued Zem et le Racing de Casablanca, joueront

lors de la première journée respectivement contre l'AS FAR et le Kawkab Marrakech.