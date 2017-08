WAC, ASFAR, DHJ et FUS en ballotage favorable pour le retour

Le WAC a réalisé une excellente opération en allant s’imposer d’une courte, mais ô combien précieuse, victoire sur le KACM en son Grand Stade en baisser de rideau de cette phase aller des 16èmes de finale de la Coupe du Trône. Les Rouges, appliqués, ont géré leur soirée en bons champions qu’ils sont face à des Marrakchis qui n’ont nullement démérité mais à qui le côté brouillon et quelque peu naïf de leur prestation leur en a coûté. C’est Achraf Bencharki en tout début de seconde mi-temps qui leur a signifié la messe. Et connaissant les Wydadis et leur coach Ammouta, on imagine aisément la difficulté des joueurs du Kawkab à revenir sur le WAC au regard de sa force tranquille et sa sérénité à toutes épreuves.

Dans le même temps à Rabat, Regragui & Co forçaient, dans les vingt premières minutes de leur rencontre face au MCO, une victoire facile grâce à un doublé de Naoufel Zarhouni. Le FUS peut envisager une paisible sortie dans l’Oriental pour le compte du match retour dimanche.

Ce qui n’est pas le cas du Raja accroché à blanc au Complexe Mohammed V devant son public à Casablanca face à l’OD de Jrindou. Les Verts, blancs pour la circonstance pour avoir concédé leur couleur à leurs vis-à-vis, ont quelque peu compromis leur déplacement dominical au stade Ahmed Fana à Dcheira. Il leur faudra sortir bien plus sérieuse prestation devant la vaillante formation soussie appliquée et disciplinée et qui aura réussi à tirer son épingle du jeu devant un groupe tout de talents certes, mais sans encore de véritables automatismes qui devraient lui seoir. Il semblerait que Garrido se cherche encore.

Plus tôt, au Grand Stade d’Adrar à Agadir, le HUSA, lui, n'a pas tremblé cette fois-ci face à sa bête noire l’OCS en s’imposant 3-1 s’assurant, du coup, une petite quiétude pour le prochain tour et surtout un court voyage sans trop de pression, à Safi. L'AS FAR et le Difaa d'El Jadida se sont donné le mot quant au score acquis en déplacement, lors de leur… derby (3-2) face respectivement aux amateurs du SM et de la Renaissance Zmamra. Même si les ténors ont assumé, ils ne manqueront pas cependant de trimer pour assurer leur passage au tour d’après devant des adversaires qui mordicus défendront leurs chances jusqu’au bout. Militaires et Jdidis en savent des choses. Les premiers ont été menés une mi-temps durant avant de prendre les choses en … crampons tandis que les seconds se sont fait rejoindre au score avant de l’emporter non sans difficulté.

Le MAT a, lui, fait certes l’essentiel (2-1) face aux ‘’Corsaires Slaouis’’ de l’ASS, mais il a quelque peu terni son succès en encaissant deux minutes après avoir cru à une victoire nette ce fameux but de l’extérieur. Ce sera dur au retour à Salé. Le Chabab Rif d'Al Hoceima, quant à lui, en son Mimoune Al Arsi de stade, s'est imposé par le plus petit des écarts, face à un Raja d'Arfoud qui pourrait lui voler la vedette dimanche à l’occasion du match retour. Enfin, les ‘’Calamentis’’ de la RSB ont, en leur Municipal de Berkane, tiré à blanc face à une UST venue faire dans la résistance. C’est un fol après-midi dominical qui attend Taoussi & Co à Témara.