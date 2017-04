Vote du programme gouvernemental par la Chambre des représentants

La Chambre des représentants tiendra ce mercredi à 17h30 une séance plénière consacrée à la réponse du chef de gouvernement aux interventions concernant le programme gouvernemental.

La Chambre tiendra ensuite une autre séance plénière consacrée au vote du programme gouvernemental.

Lundi, rappelle-t-on, les partis de la majorité gouvernementale à la Chambre des représentants avaient indiqué que les engagements contenus dans le programme gouvernemental, qui s'articule autour de cinq axes principaux, allient ambition et réalisme, apportent des réponses à de nombreuses préoccupations politiques, économiques et sociales.

Lors d’une séance plénière consacrée à l’examen du programme gouvernemental présenté, la semaine dernière, par le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani devant les deux Chambres du Parlement, les groupes parlementaires ont exprimé leur soutien au gouvernement pour la mise en application de ce programme.

Ils ont, par la même occasion, présenté des propositions à même de permettre d’accélérer le rythme de réalisation et d'améliorer le niveau d'efficacité de celui-ci.