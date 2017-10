Volonté ferme du Maroc et de l’Ethiopie de booster leurs échanges

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, s'est entretenue, mercredi à Addis-Abeba, avec le ministre éthiopien du Commerce, Bekele Bulado des moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé la volonté des deux pays de consolider la coopération bilatérale dans divers domaines.

«On a convenu d'explorer de nouvelles pistes de coopération dans la perspective de renforcer les échanges commerciaux» entre le Maroc et l'Ethiopie, a déclaré à la MAP Rkia Derham, à l'issue de son entretien avec le ministre éthiopien, soulignant toutefois que «les échanges commerciaux entre les deux pays sont en deçà des aspirations, en dépit de perspectives prometteuses». Et d'estimer que les relations commerciales «ne reflètent malheureusement pas nos potentiels respectifs», affirmant que «les atouts dont disposent les deux pays sont de nature à permettre au Maroc et à l'Ethiopie d'aller de l'avant» pour répondre aux aspirations de leurs populations et celles des autres pays africains.

Lors de cet entretien, qui s'est déroulé en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en Ethiopie, Nezha Alaoui M’hammedi, et de l'ambassadeur d'Ethiopie à Rabat, Yeshi Tamirat, les discussions ont porté sur divers domaines de coopération, dont l'agriculture, l'agro-alimentaire, les fertilisants et le textile, a fait savoir Rkia Derham, qui effectue une visite de travail à Addis-Abeba, notant que la diversification de la coopération économique entre le Maroc et l'Ethiopie permettra de créer des emplois et de générer des recettes supplémentaires.

Elle a, à cet égard, rappelé notamment le méga-projet de la plateforme de production d’engrais agricole de classe mondiale, qui sera installée en Ethiopie. Ce projet grandiose, qui avait fait l’objet d’un accord signé, lors de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en novembre 2016 à Addis-Abeba, entre le gouvernement éthiopien et l’Office chérifien des phosphates (OCP), prévoit la construction d’un complexe dans la grande ville orientale de Dire Dawa (Est de l'Ethiopie) pour un investissement de 3,7 milliards de dollars entre 2017 et 2022.

S’appuyant pleinement sur la complémentarité entre les ressources naturelles respectives des deux pays, cette plateforme de production d’engrais, intitulée Dire Dawa Fertilizer Complex, produira des engrais à base de potasse et de gaz d’Ethiopie et d’acide phosphorique du groupe OCP.

Pour le ministre éthiopien du Commerce, la mise en place de ce méga- projet permettra d'assurer la consommation en matière d'engrais de l'Ethiopie puis l'exportation vers les pays de la région.

Les rencontres continues entre les hommes d'affaires et les échanges de visites entre les responsables des deux pays sont «un bon signe pour l'avenir de nos deux pays en termes de renforcement des relations bilatérales», a dit Bekele Bulado.

S'agissant de la participation d'hommes d'affaires marocains au forum business maroco-éthiopien, qui se tiendra jeudi à Addis-Abeba, Rkia Derham a indiqué que cette rencontre réunira les investisseurs marocains et éthiopiens en vue de partager leurs expériences et expertises et de développer de nouvelles pistes de coopération. Et de noter que la 10ème Foire commerciale d’Ethiopie, prévue du 26 au 30 octobre dans la capitale éthiopienne, verra la participation de plus de 70 entreprises marocaines œuvrant dans plusieurs secteurs.

Les différents stands marocains seront, cinq jours durant, un espace pour les hommes d’affaires marocains de rencontrer leurs homologues éthiopiens et d’autres pays africains en vue d’explorer de nouveaux créneaux d’investissements et d’examiner les possibilités d’un partenariat win-win au service de l’Afrique, a-t-elle dit.