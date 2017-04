Vivement un spectacle de qualité dans un derby à haut risque

Classé à «très haut risque», le derby casablancais, le premier de son genre, de la nouvelle ère dite moderne du Complexe Mohammed V, relooké certes, mais qui fait et a fait jaser plus d’un contestataire, devrait mobiliser une armada de policiers et autres ‘’ mokhaznis’’ (quelque 5000 agents des force de l’ordre). Et les autorités ne badinant pas sur les moyens ont même mis à disposition une logistique des plus modernes afin de contenir tout débordement qu’engendre ce genre d’événement. C’est que la plus importante des rencontres de la 25ème journée Botola Pro D1 qui se tiendra dimanche, devrait, à 30 DH le ticket, attirer quelque 45.000 supporters rouges et verts voire, même plus, d’où les craintes d’un trop-plein du stade, ce qui explique sur le plan sécuritaire ces mesures à la hauteur justement de la situation.

Le derby sera aussi l’occasion pour Casa Events très critiquée et responsable de l’organisation de toutes les rencontres se déroulant dans l’enceinte qu’elle gère, de remettre les pendules à l’heure en réussissant l’organisation de ce sommet. Un sommet qui mettra aux prises le Wydad premier à cinq longueurs de son second qui, comme par hasard pour l’exercice en cours, n’est autre que son rival de toujours, le Raja en l’occurrence.

Sur la pelouse, le son sera tout autre lors de cette 124ème confrontation entre le WAC et le RCA. Si pour M’Hamed Fakhir, dans bel et bien le vrai, ce duel crucial à six points est décisif car réel tournant de la saison, il n’en demeure pas que côté rouge, une victoire selon la doctrine du coach Houcine Ammouta ‘’dégagerait définitivement la voie vers une consécration wydadie des plus tranquilles’’, d’où un ‘’no defeat’’ catégorique dans le camp rajaoui. Même le partage des points n’est pas permis pour les Verts, car il maintiendrait l’écart existant voire même leur ferait perdre la place de second au profit du troisième luron de l’exercice, le DHJ.

Au plan forme et méforme, le WAC part avec les faveurs des pronostics cette saison Son effectif est raisonnablement décisif et sans faire réellement dans le spectacle, il demeure sobrement imprenable et bien malin celui qui le prendrait à défaut. A son corps défendant, le RCA est tout autre. Plus porté sur le côté attirant de la chose, souvent il passe à côté de son sujet et l’OCK en l’emportant lors de la dernière sortie à Casablanca et même si la victoire a été acquise dans l’intimité tour, demeure dans les esprits comme un amer rappel à une réalité.

Les deux formations devraient compter sur la totalité de leur effectif à l’exception de Adil Karrouchi qui, chez les Verts, vient tout juste de rejoindre les entraînements et donc pas encore apte à une reprise au contraire des Rouges qui, eux, ont récupéré les Ismaïl El Haddad, Houssam Amaânan, Assaïdi Salaheddine et Chisom Chikatara.

Pour ce qui est de l’argent de poche pour la circonstance, promesse a été faite aux joueurs rajaouis par Saïd Hasbane, d’une prime de victoire de 20.000 DH, ce qui est, par les temps qui courent, un soulagement pour les poches des Verts dont le club est en proie à une crise sans précédent.

Ce n’est pas le cas dans le camp adverse dans leur marche et gestion tranquille de la chose. D’ailleurs, on ne compte pas et on n’a pipé somme à donner en cas de succès.

Mais la bonne nouvelle pour chacun des deux clubs, c’est la subvention de 50 millions de dirhams accordée par de la Région du Grand Casablanca-Settat qui s’ajoute à celle du Conseil de la ville de Casablanca.

Bon spectacle !