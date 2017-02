Vitali Moutko: Beaucoup d'entraîneurs ne comprennent pas comment il est possible de travailler sans dopage

"Beaucoup d'entraî- neurs ne comprennent pas comment il est possible de travailler sans dopage", a déclaré mardi le vice-Premier ministre russe chargé des Sports, Vitali Moutko, au lendemain de la décision "attendue" de la Fédération internationale d'athlé- tisme (IAAF) de priver la Russie des Mondiaux d'athlétisme de Londres en août 2017. Vitali Moutko a reconnu mardi auprès de l'agence de presse R-Sport que "de nombreux abus et violations" ont été commis par l'Agence russe antidopage (Rusada). "Les sportifs ont violé les règles, beaucoup d'entraîneurs ne comprennent pas comment il est possible de travailler sans dopage et il est temps de les mettre sur la touche", a-t-il dé- claré avant d'ajouter qu'"un travail colossal a été réalisé" durant l'année écoulée. "Il y a une nouvelle direction à la Rusada, un nouvel entraîneur en chef (...) Tous nos athlètes sont sous contrôle, tous sont testés", a-t-il dit, rapporte l’AFP. Pour autant, le vice-Premier ministre a également estimé qu'il y avait "une tendance générale dansl'attitude à l'égard de la Russie. Et l'IAAF ne veut pas être pionnière en matière de levée des restrictions", a ajouté M. Moutko. "Cette décision était attendue. Il n'y avait rien d'autre à attendre de la part de l'IAAF", a poursuivi le vicePremier ministre russe. Lundisoir, le président de l'IAAF Sebastian Coe a annoncé que la Russie, suspendue de toute compétition internationale depuis novembre 2015 pour dopage institutionnalisé, serait également privée des Mondiaux de Londres en août 2017. M.Coe a précisé que laRussie ne pourrait pas réintégrer, en tant que pays, la famille de l'athlétisme avant aumoins novembre 2017, à l'issue du Conseil de l'IAAF au Cap-d'Ail, près de Monaco. L'ancien sauteur en hauteur Andreï Silnov, aujourd'hui vice-président de la Fédération russe d'athlétisme (Araf), a pour sa part affirmé que les commentaires de l'IAAF saluant les progrès de l'Araf sont encourageants. "Ils ont salué le travail de notre fédération (...) et ont dit n'avoir pas de griefs sérieux contre nous", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse, cité par les agences russes. Le champion dumonde russe du 110 m haies Sergey Shubenkov a en revanche estimé que "la situation n'a pas changé" et a regretté n'avoir pas encore été autorisé à concourir sous drapeau neutre. "Selon Rune Andersen (le président de la Task Force de l'IAAF, ndlr), tout va bien, tout le monde peut concourir sous drapeau neutre mais pour une raison que j'ignore, nous ne concouronstoujours pas", at-il déclaré, cité par l'agence TASS. A côté d'avancées significatives comme les rencontres en janvier à Moscou avec le nouveauministre des Sports Pavel Kolokkov, la Task Force, l'organisme mis en place pour conduire la refondation de l'athlé- tisme russe, a relevé des points négatifs dont les prises de position peu amènes de responsables sportifs et les difficultés de la Fédération russe d'athlétisme à opérer plus de contrôles.