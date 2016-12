Visites Royales en Russie et en Chine

Le Maroc a œuvré en 2016 à diversifier ses relations conformément à l’important discours de S.M le Roi Mohammed VI le 20 avril dernier à Riyad dans lequel le Souverain avait souligné que "tout en restant attaché à la préservation de ses relations stratégiques, le Maroc n’en cherche pas moins, ces derniers mois, à diversifier ses partenariats, tant au niveau géopolitique qu’au plan économique".

Dans ce cadre, le Maroc et la Russie ont scellé un partenariat stratégique approfondi après la visite Royale de mars 2016 au cours de laquelle le Souverain a été reçu par le chef de l’Etat russe, Vladimir Poutine. “Cette visite constitue un nouveau jalon dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays et consolide leur amitié ancienne et leur coopération fructueuse”, lit-on dans la Déclaration finale de cette visite. Et d’ajouter: “Par le nombre et la portée des accords conclus, elle permet de donner corps à la volonté commune de porter le partenariat stratégique, mis en œuvre depuis 2002, à un niveau encore plus élevé”. Le Maroc a également renforcé cette année ses relations avec une autre puissance mondiale, en l’occurrence la Chine.

Lors de la visite que le Souverain a effectuée dans ce pays en mai 2016 où il a rencontré le chef de l’Etat chinois, Xi Jinping, une trentaine de conventions de partenariat public-public et public-privé ont été conclues. Les deux chefs d’Etat ont par ailleurs signé la déclaration conjointe concernant l’établissement d’un partenariat stratégique entre Rabat et Pékin, un partenariat qui ouvre de nouvelles perspectives d’avenir aux relations politiques entre les deux pays et permet de renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs à fort potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée.