Visite à Agadir d'une mission économique de la province indonésienne de Java occidental

Des hommes d’affaires et des chefs d’entreprises indonésiens de la province de Java occidental ont effectué une visite de travail de deux jours à Agadir, avec l’ambition de prospecter les opportunités économiques de la région Souss-Massa et contribuer à renforcer la coopération bilatérale.

Cette visite s’inscrivait dans le cadre des journées économiques dédiées à cette province, organisées à l’initiative du Conseil régional Souss-Massa en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région, l’ambassade d’Indonésie à Rabat ainsi que le gouvernement de Java occidental.

Au cours d’un séminaire organisé à cette occasion, l’accent a été mis sur l’importance des liens de coopération entre le Maroc et l’Indonésie, plusieurs intervenants ayant rappelé que ce déplacement de la délégation de Java occidental a été déjà précédé par la conclusion, en avril dernier, d’un mémorandum d’entente entre les deux régions avec pour principaux axes l’appui aux PME-PMI, la pêche maritime, le tourisme, les échanges commerciaux et l’investissement, en plus de la culture, l’art et l’éducation, rapporte la MAP.

Une délégation représentant le Conseil régional et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Souss-Massa avait également visité, en octobre dernier, Java occidental où elle a été reçue par le gouverneur de l’île et avait participé au forum économique Indonésie-Moyen Orient à Bandung, capitale de la province, ainsi qu’à la 32e édition du Salon commercial de l’Indonésie.

Outre la présentation des opportunités économiques de la région Souss-Massa, des séances de travail B2B ont été organisées avec au programme des visites à des entreprises représentant plusieurs secteurs porteurs au niveau de la région.

La visite de la délégation indonésienne a été couronnée par la signature, mercredi, d’un accord de partenariat entre le Conseil régional Souss-Massa et la province de Java occidental.

Durant les deux jours de cette mission économique, l’espace d’exposition à la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Souss-Massa, s’est mis aux couleurs de l’artisanat et du folklore indonésien.

L’objectif, selon les organisateurs, était de permettre au public de découvrir les atouts culturels indonésiens, mais aussi les potentialités économiques de l’île, notamment les produits culinaires, du textile, et de l’artisanat.

Située dans la partie occidentale de l’île de Java, cette province qui a pour capitale Bandung, est considérée comme la plus grande l’île avec 47 millions d’habitants.

Elle est le principal fournisseur économique de la capitale indonésienne Jakarta puisqu’elle domine l’activité économique en Indonésie et contribue à hauteur de 14,33% au produit intérieur brut de ce pays asiatique et enregistre un taux de croissance de 5%.