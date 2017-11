Visite Royale en Côte d’Ivoire : S.M le Roi participera aux travaux du 5ème Sommet UE-UA

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de S.A.R le Prince Moulay Rachid et de S.A le Prince Moulay Ismail, est arrivé dimanche après-midi à Abidjan pour une visite de travail et d’amitié en Côte d'Ivoire au cours de laquelle le Souverain participera également aux travaux du 5ème Sommet Union africaine-Union européenne, qui se tiendra les 29 et 30 novembre au Sofitel-Hôtel Ivoire de la capitale économique ivoirienne.

A sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, le Souverain a été notamment accueilli par le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, qui était accompagné de la première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Claudine Ouattara.

Après une brève pause au Salon d'honneur de l'aéroport, le cortège des deux chefs d’Etat s'est dirigé vers le lieu de résidence du Souverain à Abidjan.

Dans une déclaration à la presse, le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan s’est dit «très heureux» de la visite Royale, affirmant que le Souverain et le président Ouattara oeuvrent à porter au «pinacle» les relations entre les deux pays.

«Le président Ouattara oeuvre avec S.M le Roi Mohammed VI pour que les relations entre les deux pays soient portées au pinacle», a-t-il affirmé en ajoutant : «C’est toujours un grand plaisir d’accueillir S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, en Côte d’Ivoire, vu la qualité des relations existant entre nos deux pays ».

Pour sa part, Ally Coulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a déclaré que la Côte d'Ivoire et le Maroc sont deux grandes nations qui entretiennent des relations exceptionnelles, et «la présence aujourd'hui de S.M le Roi Mohammed VI à Abidjan donne un éclat particulier au Sommet Union africaine-Union européenne ».

Il a également souligné que les deux pays frères ont réussi à mettre en place un partenariat exceptionnel qui confirme l'ancrage du Royaume en Afrique.

«C'est un exemple pour le monde entier et pour l'Afrique qu'un partenariat Sud-Sud peut fonctionner», a poursuivi le ministre ivoirien, formant le voeu de voir d'autres pays suivre l'exemple de ce partenariat réussi.

C'est un partenariat gagnant-gagnant qui est appelé à se renforcer au bénéfice des deux nations et des deux peuples frères, a-t-il conclu.

Quant à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, il a précisé que les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont «singulières» avec des fondements historiques solides, des liens humains et religieux particuliers, et une coopération économique des plus fructueuses.

Au cours des dernières années, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné une forte impulsion à ces relations, à travers notamment les multiples visites que le Souverain a effectuées dans ce pays frère, a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie marocaine qui a rappelé également la visite officielle du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara en 2015 au Maroc, a relevé que ces visites ont permis de renforcer les relations bilatérales, de donner un contenu fort et concret au partenariat entre les deux pays, et de lancer des projets qui sont aujourd'hui la fierté de l'Afrique et constituent un modèle de coopération Sud-Sud.

A l’occasion de ces déplacements Royaux «des dizaines d'accords ont été signés, des accords inter-gouvernementaux mais également des accords entre opérateurs économiques», a-t-il poursuivi, notant qu’un groupe d'impulsion économique a été mis en place.

Abordant l’actuelle visite de SM. le Roi, Nasser Bourita a souligné qu’elle sera l'occasion de faire le suivi des projets lancés au cours des précédents déplacements Royaux et d’imprimer une impulsion encore plus forte à cette relation et de poursuivre la tradition de concertation entre S.M le Roi et son frère le président Ouattara sur les questions régionales et internationales.

«Le Maroc et la Côte d’Ivoire sont des pays qui pèsent sur la scène africaine. Des pays qui ont leur crédibilité et qui ont une implication toujours constructive pour faire avancer l'agenda africain en terme de paix, de stabilité et de développement», a-t-il conclu.