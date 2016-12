Visa de l’AMMC pour l’augmentation du capital de LafargeHolcim

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, mardi, une note d’information relative à l’augmentation du capital du groupe cimentier coté à la Bourse de Casablanca, LafargeHolcim Maroc (LHM), au titre d’une opération de fusion-absorption de sa filiale Lafarge Cementos.

Selon un communiqué de l’AMMC, cette opération est réservée aux actionnaires actuels de Lafarge Cementos, et porte sur un total de 26.615 actions qui seront émises selon une parité d’échange: 76,7 actions de LHM pour 1 action Lafarge Cementos, rapporte la MAP.

Le montant global de l’opération, y compris la prime d'émission, avoisine 2,36 milliards de dirhams (MMDH), pour un prix d’émission de 1.658 dirhams par action et une valeur nominale de 30 dirhams par action, précise la même source.

L’opération de fusion-absorption sera soumise à l’approbation des assemblées des actionnaires de Lafarge Cementos et de LHM devant se tenir le 30 décembre 2016, a-t-elle ajouté.

Selon la note d’information, cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures de rationalisation et de simplification de la structure des sociétés du Groupe dont les deux sociétés font partie.

La fusion est envisagée aux fins de créer une synergie dans les structures et les moyens financiers des deux sociétés.