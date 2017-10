Virginie Thonon s’adjuge le GP S.M le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche après-midi au Parc d'expositions Mohammed VI d’El Jadida, la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, comptant pour la 3ème et dernière étape du 8ème Morocco Royal Tour, un concours international de quatre jours disputé dans le cadre de la 10ème édition du Salon du cheval, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi.

Sous les ovations du public venu nombreux à la carrière A du Parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a pris place à la tribune d’honneur d’où Son Altesse Royale a assisté aux épreuves du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, remporté par la cavalière belge Virginie Thonon montant "High Tech Vy De Septon" au terme de la deuxième manche qui a connu la participation de 12 cavaliers représentant six pays, à savoir la Belgique, la France, la Suisse, le Qatar, l’Egypte et la Jordanie.

Au terme de cette compétition, organisée par l’Association du Salon du cheval, sous l’égide de la Fédération équestre internationale et la Fédération Royale marocaine des sports équestres, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis le Grand Prix au vainqueur.

La Belge de 37 ans succède au palmarès du Grand Prix au Jordanien Ibrahim Hani Bisharat sur "Bowie Z", titré l'an passé et vainqueur cette année du Grand Prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina à l'étape de Rabat du MRT. Interrogée par la presse après sa consécration, Thonon, qui compte à son actif 110 victoires, s'est dite très satisfaite de sa participation au MRT 2017 par ses trois chevaux qui ont tous signé un excellent parcours.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a également remis les prix aux quatre cavaliers ayant occupé les places suivantes au classement, à savoir dans l’ordre: Pius Schwizer de Suisse montant Balou Rubin R, Mohamed Bassem du Qatar montant Argelith Squid, Simon Delestre de France montant Gain Line et Severin Hillereau, également de France, montant Radja D’Artemis.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, par la suite, posé pour une photo-souvenir avec les cinq meilleurs cavaliers primés.

La 3è étape du 8è Morocco Royal Tour a mis en lice des cavaliers représentant plus de 20 nations, notamment le Maroc, l'Egypte, la France, l’Angleterre, l'Italie, le Portugal, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, la Suisse, la Suède, la Jordanie, la Syrie et les Emirats arabes unis.

Les deux premières étapes ont eu lieu, respectivement à Tétouan, du 5 au 8 octobre, et à Rabat, du 12 au 16 octobre.

La 10-ème édition du Salon du cheval d’El Jadida s’est tenue sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI du 17 au 22 octobre sous le thème "Le Salon du cheval, 10 ans de fierté et de passion".