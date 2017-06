Vingt ans après, Harry Potter conserve toute sa magie

La journée de lundi a marqué un anniversaire particulier pour le plus célèbre des apprentis sorciers, Harry Potter, dont le premier tome signé J. K. Rowling a fêté ses 20 ans. Vingt ans après, la saga Harry Potter n'a rien perdu de sa magie. Les aventures d'Harry et de ses amis ont été adaptées au cinéma et au théâtre, mais elles ont aussi inspiré des parcs d'attractions et de nombreux produits dérivés, formant une franchise d'une valeur de plusieurs millions de dollars. J. K. Rowling a eu l'idée d'écrire un livre sur cet orphelin portant une cicatrice en forme d'éclair sur son front lors d'un trajet en train entre Londres et le Nord de l'Angleterre. Une fois la trame fixée dans son esprit, elle a commencé à écrire dans des cafés d'Edimbourg, aux côtés de son bébé, endormi dans un landau.

Après avoir été rejetée par plusieurs maisons d'édition, le charme a fini par opérer et le premier tome a été publié le 26 juin 1997 à quelques centaines d'exemplaires. Autrefois aux prises avec des difficultés financières, J. K. Rowling est devenue multimillionnaire grâce au succès de son œuvre. Les heureux détenteurs des premiers exemplaires ont également entre leurs mains une petite fortune, ces livres se vendant pour des milliers de dollars. Jusqu'ici, environ 500 millions d'exemplaires des sept tomes d'Harry Potter ont été vendus dans le monde. La série a remporté un franc succès aussi bien auprès des enfants que des adultes, à tel point que des couvertures ont été spécialement éditées pour ce public.

La frénésie autour de la série a été telle que des centaines de jeunes lecteurs ont fait la queue pour attendre jusqu'à minuit la sortie des derniers tomes, les librairies restant exceptionnellement ouvertes toute la nuit pour l'occasion.

Certains mots inventés par J. K. Rowling dans ses livres sont même entrés dans le dictionnaire d'Oxford, notamment le terme "moldu", qui désigne, dans le monde d'Harry Potter, les personnes dénuées de pouvoirs magiques.

Harry Potter a également créé un nouveau secteur touristique, les sites mentionnés dans les livres et les films de la franchise attirant de nombreux fans de la série.

Nombre d'entre eux débutent leur voyage en cherchant la plate-forme 9 3/4 à la gare de King's Cross, point de départ du fameux Poudlard Express, le train à vapeur qui emmène Harry et ses camarades à Poudlard, l'école des sorciers.

A l'occasion de cet anniversaire, J. K. Rowling a remercié ses fans en déclarant sur Twitter : "Il y a 20 ans, ce monde dans lequel j'étais seule s'est soudainement ouvert aux autres. Cela a été une expérience merveilleuse. Merci".