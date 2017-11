“Village solidaire’’ à Madagh

La 5ème édition du '’Village solidaire’’, organisée en marge de la Rencontre mondiale du soufisme, qui se tient du 28 novembre au 1er décembre à Madagh (province de Berkane), ambitionne d’encourager les débats et la réflexion autour des enjeux stratégiques pour le développement de l’économie sociale et solidaire dans la région de l’Oriental.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement est initié par la Fondation Al Multaqa et l’Association franco-marocaine des cadres (AFMC) en partenariat avec la région de l’Oriental sous le thème ‘’Le Village solidaire : un espace multi-acteurs au service de l’innovation sociale’’.

Regroupant un ensemble d’acteurs stratégiques concernés par le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans cette région du Royaume, le ‘’Village solidaire’’ se veut un lieu de rencontre entre secteurs public et privé via des conférences et des ateliers dans l’unique but de partager leurs expertises avec les participants à cet événement que sont des coopératives, des acteurs associatifs et d’autres structures ESS de la région de l’Oriental.

Dans le cadre d’une volonté affichée de développer les dynamiques et initiatives au service du bien-être collectif et du vivre ensemble, cette 5ème édition se propose de récompenser des jeunes entreprises (strat-up) de la région, expliquant que trois projets seront sélectionnés et primés dans trois catégories que sont le prix de l’innovation, le prix de l’impact social et le prix du public.

Des prix seront aussi remis à des coopératives dans trois catégories. Il s’agit du prix de l’initiative féminine, récompensant le meilleur projet porté par une femme de la région, le prix de l’excellence récompensant une structure reconnue et bien implantée dans la région depuis des années, et enfin le prix de l’espoir récompensant une jeune structure à fort potentiel.