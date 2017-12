Victoire de l’EN au championnat arabe de golf

La sélection marocaine de golf a remporté le 37è championnat arabe messieurs de la discipline, organisé du 29 novembre au 2 courant dans la ville jordanienne de Akaba.

Sur le plan individuel, le golfeur marocain Dahmane Soufiane s'est classé premier avec un total de 282 coups, suivi de son compatriote Ayoub Id Omar, auteur du même score, tandis que l'Egyptien Aissa Abou Al Ola est monté sur la dernière marche du podium (283 coups).

Les golfeurs marocains Ayoub El Ghirati et Ayoub Souadi se sont classés respectivement 6è (290 coups) et 7è (293 coups).

Au classement par équipes, le Maroc s'est emparé de la première place avec un total de 847 coups, suivi de la Tunisie (889 coups) et de l'Egypte avec le même nombre de coups.

Le 37è championnat arabe de golf a connu la participation de 12 pays, en l'occurrence le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Liban, les Emirats arabes unis, la Palestine, le Sultanat d'Oman et l'Irak, en plus de la Jordanie, pays hôte.