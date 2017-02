Victoire de Lina Belmati et d’Ayoub Lguirati à l’étape d’El Jadida du WAGR 2017

Les golfeurs marocains Ayoub Lguirati et Lina Belmati ont remporté le tournoi d’El Jadida, 3ème étape du World AmateurGolf Ranking (WAGR) disputée au Royal Golf d’El Jadida, du 3 au 5 février. Lguirati, qui évolue au Royal Golf d’Agadir, a rendu une carte finale de 217 coups après trois tours, devançant Ayoub Saïdi, du Royal Country Club de Tanger, auteur de 219 coups et Ayoub Id Omar, du Royal Golf de Marrakech, qui a signé 221 coups au total. Chez les dames, Belmati, qui évolue au Royal Golf Dar Es Salam, a totalisé 218 coups. Elle devance au classement Oumou Dieye, du Royal Golf de Marrakech, qui a signé 223 coups, et Intissar Rich, du Royal CountryClub deTanger, qui affiche un score de 240 coups. Le programme de cette compétition comprenait également une épreuve de MidAmateurs, jouée sur deux tours. La victoire dans cette catégorie est revenue à Redouane Meski, sociétaire du Royal Golf d’El Jadida, qui a signé un score total de 152 coups. Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) relève que "comme les 2 étapes précédentes, Rabat et Mohammedia, le tournoi d’El Jadida a connu un vif succès, puisque près de 70 golfeuses et golfeurs ont concouru dansles différentes catégories". "On peut constater après 3 tournois que l’intérêt suscité par l’affiliation du Maroc au WorldAmateur Golf Ranking ne se dément pas et que l’action efficace de la FRMG trouve ici sa récompense", souligne le communiqué, notant les excellentes performances de Lina Belmati et d’Ayoub Lguirati qui "ont respectivement remporté leur série dans les 3 premières compétitions". Les deux dernières épreuves du WAGR- 2017 auront lieu en décembre à Marrakech et Agadir, fait-on savoir de même source.