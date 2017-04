Vibrant hommage à l’actrice marocaine Souad Sabir à Guercif

La 5ème Rencontre nationale du cinéma de la marge s’est ouverte, vendredi soir à Guercif, par un vibrant hommage à l’actrice Souad Sabir. Après avoir fait ses premiers pas au théâtre, Souad Sabir (née en 1950) ne tarde pas à être attirée par la télévision et le cinéma où elle joue dans plusieurs films et séries télévisées à succès. L'ouverture de cette manifestation, initiée par l'Association ''Chacha Al Fidiya'' du 21 au 23 courant, a été également marquée par un hommage à l'acteur associatif Ali Tabouâlalt. Dans une allocution, le directeur du festival, Abdelali Lakhliti, a mis en exergue les efforts déployés par nombre d'acteurs locaux, notamment les responsables provinciaux, pour assurer le succès de cette rencontre.

Cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable pour les amoureux du 7ème art, notamment en ce qui concerne le cinéma de la marge, a-t-il dit. Neuf courts métrages sont en lice pour le prix de cette édition à savoir ''Ahlam'' (Rêves) de Lakhdar El Hamdaoui, ''Infini'' de Mohamed Reda Kouzi, ''Chance'' de Khalid Douache, ''Mémoire noire'' de Soukaina Bouchette, ''Mohammed, Al Ism Chakhsi'' de Malika Zaïdi, ''Iftahou nawafid'' (Ouvrez les fenêtres) de Nabil Jawhar, ''100 dirhams'' de Siham El Alaoui, ''Dernier souffle'' d'Abdelhafid Aissaoui et "Wafi'' (Fidèle) de Jalal Belouadi. Le programme comprend aussi la projection de courts métrages dans le cadre de la compétition officielle et hors compétition, des ateliers de formation, un colloque et une exposition d’œuvres d'art. Les courts métrages seront départagés par un jury présidé par l'acteur marocain Hassan Roukh et composé de Salima Ben Moumen, Zouhaïra Sadik, Abdelkebir Rgagna et Mohamed Charaf Bencheikh.