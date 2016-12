Vers un retour du Maroc à l’UA

L’année 2016 sera marquée par la décision du Maroc de retrouver sa place au sein de l’Union africaine. Le Royaume du Maroc a officiellement introduit une demande d'adhésion à cette organisation régionale en septembre 2016. Lors du 27ème Sommet africain tenu dans la capitale rwandaise, Kigali, 28 pays membres de cette organisation ont adressé à Driss Déby Itno, président de la République du Tchad et président en exercice de l’UA, une motion en vue de la suspension, prochaine, de la fantomatique «république arabe sahraouie démocratique» des activités de l’UA, et de tous ses organes, afin de permettre à l’organisation panafricaine de jouer un rôle constructif et de contribuer positivement, aux efforts de l’ONU, pour un dénouement définitif au différend régional sur le Sahara. Cette motion est adressée par Ali Bongo Ondimba, président de la République Gabonaise, au nom du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cap-Vert, des Comores, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de Djibouti, de l’Erythrée, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Equatoriale, du Libéria, de la Libye, de la République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo, de Sao Tomé, du Sénégal, des Seychelles, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, de Swaziland, du Togo et de la Zambie.

Les ennemis du Maroc étaient sous le choc après l’appui de la grande majorité des pays africains à la demande du Royaume de retourner au sein de l’UA. Ces ennemis ont fait des mains et des pieds pour faire obstruction à ce retour. A titre d’exemple, les manœuvres de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma qui avait retardé de manière injustifiée, la diffusion de la demande du Maroc aux membres de l'UA.