Vers le renforcement des relations économiques maroco-espagnoles

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Mlaki s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec une délégation de maires des villes de l’Andalousie, des moyens de renforcer les relations économiques entre le Maroc et l’Espagne, à travers l'établissement de partenariat gagnants-gagnant.

Au cours de cette entrevue, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, il a affirmé que la région de l'Andalousie a toujours été un espace fécond de dialogue et de brassage de civilisations, mettant en exergue les liens socio-historiques particuliers unissant les Marocains et l'Andalousie, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Il a relevé que le raffermissement de la coopération entre les collectivités territoriales des deux pays est de nature à renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Le président de la chambre des représentants a passé en revue la politique du Maroc dans le domaine du tourisme qui l’a qualifié pour devenir une destination distinguée à l’échelle internationale, appelant à capitaliser sur les expériences marocaine et espagnole dans ce domaine, en vue de créer des partenariats bénéfiques pour les deux pays voisins.

Au nom de la délégation espagnole, le maire de Torremolnos, José Ortiz, a mis en avant les progrès que connaît le Nord du Maroc, à la faveur de grands projets structurants, tels le port Tanger-Med, le TGV Tanger-Rabat-Casablanca. Il a fait état d'opportunités réelles pour conclure des partenariats dans le domaine touristique, en vue de commercialiser la destination maroco-espagnole selon une vision stratégique qui met l’accent sur la complémentarité de l’offre touristique des deux pays.

Il a, par ailleurs, salué la contribution de la communauté marocaine établie en Andalousie, louant son action politique et associative et son intégration dans la société espagnole.