Vers le renforcement de l’échange d’expériences en matière de gouvernance en Afrique

Mohamed Benabdelkader, ministre délégué auprès du chef du gouvernement de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique et président du Conseil d’administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, a présidé, lundi dernier à Rabat, en présence des ministres africains des Affaires administratives et des chefs des délégations, les travaux du Comité exécutif du CAFRAD.

Ces travaux ont été consacrés à l’approbation de l’ordre du jour du Conseil d’administration dudit centre, à l’étude du budget 2016-2017 et du projet du budget 2017-2018.

Cette réunion a fait également l’objet de l’étude des présélections des candidatures du Prix panafricain du service public dans sa deuxième édition. Ce prix récompense la créativité des institutions publiques d’Afrique, pour l’amélioration des services rendus aux citoyens.

En marge des travaux, Mohamed Benabdelkader a tenu des rencontres bilatérales avec les ministres et les chefs des délégations. Ces rencontres ont été l’occasion de passer en revue l’ensemble des sujets d’intérêt commun en relation avec la Réforme de l’administration et la Fonction publique.

Les deux parties ont également discuté de la nécessité de signer des mémorandums d’entente pour l’échange des expériences en matière de renforcement de la gouvernance, du développement des programmes de formation et du développement de la coopération Sud-Sud.

Il est à rappeler que le CAFRAD est un centre régional d’expertise de référence, spécialisé dans l’échange des expériences en matière d’administration, de gouvernance et de stratégies pour le développement économique et social de l’Afrique.