Vers l’instauration d'un partenariat entre les ports de Lorient et de Safi

Une délégation française représentant le secteur de la pêche maritime du port de Lorient (Ouest de la France) a effectué, en fin de semaine, une visite de travail à la ville de Safi pour élaborer un projet de partenariat entre le port de Lorient et celui de Safi.

Selon un communiqué de l’Observatoire régional de développement territorial et des changements climatiques, cette délégation a examiné avec les professionnels du secteur à Safi les moyens de nature à faciliter l’échange des expertises et les visites des capitaines pour s’informer des dernières nouveautés technologiques dans le secteur de la pêche maritime, ainsi que les moyens susceptibles de promouvoir le commerce des poissons entre les deux ports et la création d’une plateforme de formation au profit des professionnels et des capitaines du secteur de la pêche maritime au niveau du port de Lorient et du port de Safi, rapporte la MAP.

A cette occasion, la délégation française composée du directeur du port de Lorient, Maurice Benoish, le directeur adjoint du Centre européen de formation continue maritime (CEFCM), Nicolas Tessier, et le directeur de l’Agence de développement à Lorient spécialiste des technologies de pêche maritime, Patrick Cousin, a tenu une réunion avec la directrice du Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi.

Elle a, également, effectué une tournée dans plusieurs établissements et services des pêches maritimes à Safi, dont le port, l’Institut de technologie de la pêche maritime, une unité de fabrication et de conserve des poissons industriels, la halle aux poissons et Dar Al Bahar (la maison du pêcheur).

Cette visite a été marquée par la tenue d’une réunion à l’Institut de technologie des pêches maritimes consacrée à la présentation des expériences marocaine et française dans le domaine de la pêche maritime et les moyens de promouvoir les relations de partenariat entre les deux parties.