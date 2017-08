Valverde : Nous n'avons pas de problème à reconnaître les mérites de l'adversaire

A l’issue du match retour de la Supercoupe d’Espagne, l’entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde a fait la déclaration suivante rapportée par l’AFP :

"Nous avons laissé échapper ce titre. C'est vrai que dans ce match, (les Madrilènes) ont mieux débuté que nous. Nous devons nous remettre de cette défaite. C'est vrai qu'il nous a manqué un peu d'énergie dans le pressing. Au niveau moral, nous devons nous rétablir rapidement parce que la Liga reprend (ce week-end, NDLR). Le monde du football, c'est une série d'épreuves, les difficultés arrivent toujours. Nous voilà sur la corde raide en l'espace de trois jours. Il s'est passé des choses pendant la pré-saison qui ont affecté l'équilibre de l'équipe et nous devons trouver un autre équilibre. Nous y travaillons. C'est un moment de difficulté parce que nous avons perdu, mais quand on perd, il n'y a pas d'autre solution que d'aller de l'avant. (Sur le Real Madrid) Nous n'avons pas de problème à reconnaître les mérites de l'adversaire. Ils ont gagné ce trophée, ils ont peut-être été supérieurs sur ce deuxième match, mais pas tellement à l'aller. Nous les félicitons mais la saison ne fait que commencer et l'année est longue. (Sur les recrues potentielles) Nous devons nous remettre au niveau moral. Nous avons une bonne équipe et peut-être que si des joueurs arrivent, on peut retrouver notre équilibre."