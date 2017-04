Valoriser les marques marocaines les plus dynamiques

Le président de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Adil El Maliki, a annoncé, récemment à Casablanca, le lancement de la 8ème édition des Morocco-Awards, un concours annuel qui valorise et récompense les marques marocaines les plus dynamiques et les plus performantes.

Lors d'un point de presse organisé au siège de l’OMPIC, M. El Maliki a indiqué que le lancement de cette édition des Morocco-Awards coïncide avec la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée cette année sous le thème «L’innovation pour une vie meilleure», une thématique qui a pour objectif d’illustrer le rôle essentiel de la propriété industrielle dans le développement économique, social et technologique, rapporte la MAP.

Il a rappelé que le Morocco-Awards est un concours annuel organisé par le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique et l’OMPIC pour rendre hommage aux marques marocaines performantes tout en sensibilisant à l'importance de la propriété industrielle.

M. El Maliki a souligné que l’édition 2017 prévoit l’attribution du trophée du Branding destiné à récompenser les marques qui se distinguent par leur stratégie de branding digital, le trophée de l’innovation technologique qui sera attribué à la marque qui intègre l’innovation technologique dans sa stratégie de développement et le trophée de l’innovation design pour la marque intégrant le design au cœur du processus de création.

Il a précisé également que les autres trophées et prix qui seront décernés cette année sont le prix de la marque de l’année (la marque qui a connu un développement remarquable au fil des années), le trophée de la marque émergente, le prix de la "marque qui se développe à l’international", le trophée de la marque locale qui participe au développement économique de sa région et le prix du public qui sera décerné suite aux résultats d’une étude d’opinion sur la marque préférée des Marocains.

Les inscriptions sont ouvertes du 26 avril au 30 juin 2017. A cet effet, les formulaires d’inscription et le règlement sont disponibles sur le site de l’évènement : www.morocco-awards.com.