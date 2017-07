Université d’été au profit des jeunes MRE à Tétouan

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi, organise la 9ème édition des Universités d’été au profit des jeunes MRE, du 14 au 23 juillet, à Tétouan.

Ce programme lancé par le ministère en 2009, composante essentielle de l’offre culturelle au profit des jeunes MRE, a pour objectif de renforcer les liens des nouvelles générations avec leur pays d’origine le Maroc. Cette édition bénéficie d’une programmation d’activités riches et diversifiées, mettant en exergue l’enracinement africain du Maroc et comprend à la fois des conférences, mais également des débats et échanges sur plusieurs thématiques politiques, culturelles et économiques. Les participants effectueront des sorties de terrain à travers lesquelles ils visiteront les principaux lieux touristiques et également plusieurs pôles économiques de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cette année, ce sont pas moins de 260 jeunes Marocains, étudiants âgés entre 18 et 25 ans, provenant d’une vingtaine de pays d’accueil, d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Australie et Afrique qui prendront part à cette 9ème édition. Aussi, cette Université d’été connaîtra la participation d’étudiants originaires de pays subsahariens poursuivant leurs études à l’Université Abdelmalek Essaâdi.

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, organisera une rencontre avec les participants à l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.