Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, lundi, l'unification des vacances scolaires pour toutes les régions au titre de la saison 2017-2018.

Cette décision intervient suite à une évaluation menée au niveau de l'ensemble des académies régionales et impliquant des échantillons représentatifs de toutes les composantes du système éducatif (élèves, enseignants, directeurs, inspecteurs pédagogiques...) et des associations de parents d'élèves et de la société civile, indique un communiqué du ministère.

A travers l'arrêté ministériel relatif à l’organisation de la saison scolaire 2017-2018, le ministère a veillé à une répartition équilibrée des périodes d’études, de préparation des examens et de vacances, programmant des jours de repos en moyenne après chaque sept semaines d’études, tout en les unifiant au niveau de l’enseignement scolaire et universitaire.

Le programme scolaire, la répartition du contrôle continu et des examens, ainsi que la répartition des examens de compétence professionnelle et le calendrier des vacances scolaires sont consultables à partir du site électronique du ministère (www.men.gov.ma), fait-on savoir.