Une soirée artistique sous le signe de la diversité à Merzouga

Le public de la 5ème édition du Festival international de Merzouga, a été gratifié, samedi soir, d'une soirée artistique sous le signe de la diversité, animée par des groupes en provenance du Maroc et de l'étranger. Le groupe africain Bobo, Diese & Secret Colors, a, ainsi, ouvert le bal, en faisant vibrer la scène aux rythmes authentiques du continent avec un florilège de musique, de chant et de danse. Le public a, ensuite, assisté à une fusion magistrale de rythmes arabo-andalous et flamenco, fruit d'un travail collectif du groupe Laouma et D'Jazz Flamank, qui constitue une illustration concrète de l'esprit de pluralité et de diversité du Festival.

Lors de cette soirée artistique, l’ambassadeur de la musique gnaoua en Grande-Bretagne, Simo Lagnnawi, a, à son tour, envoûté le grand public, venu nombreux assister au spectacle.

Au milieu des dunes de Merzouga, le groupe "African Roots" et d'autres artistes se sont également succédé sur scène, dévoilant l'étendue de leur talent aux habitants et visiteurs du Festival, lieu de partage, d'apprentissage, de sensibilisation et de célébration. En veillant à diversifier les activités de cette manifestation culturelle, les organisateurs ont organisé une conférence sous le thème "La biodiversité est notre richesse", animée par le professeur et chercheur, Lahcen Kabiriqui. Cette rencontre a été l'occasion de sensibiliser sur l'importance de protéger les oasis et de lutter contre la désertification.