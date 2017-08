Une programmation riche et variée pour la 8ème Semaine arabe au Mexique

Le coup d'envoi de la Semaine arabe au Mexique a été donné, lundi à Mexico, avec au programme des activités académiques et culturelles intenses pour permettre aux chercheurs, étudiants et grand public de découvrir la richesse de la région.

Organisé par le Centre de recherche et d'études économiques du Mexique, cet événement scientifique et culturel, qui se tient du 14 au 21 août, s'assigne pour objectifs de mettre en exergue la diversité du monde arabe et promouvoir les œuvres universitaires et culturelles autour du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le programme scientifique comporte deux conférences spécialisées, l'une sur l'islam en Amérique latine, en collaboration avec le Groupe Clacso Amérique latine-Moyen-Orient et l'autre sur les migrations comparatives, qui réunira des experts internationaux et des universitaires mexicains. Les intervenants à ces deux conférences vont débattre de diverses thématiques se rapportant notamment à la diversité du monde arabe, les pratiques du soufisme, la philologie et la géopolitique arabes, les réseaux sociaux et l'opinion publique, les orientations des débats sur l'islam en Europe, les transitions et les fractures, l'islam en Amérique latine, l'histoire comparée de la migration, la littérature et la philosophie.

Le programme comprend également la présentation des nouveaux travaux scientifiques traitant du monde arabe ainsi que la signature des livres et œuvres littéraires. La Semaine arabe au Mexique comporte aussi des activités culturelles dans l'objectif de faire connaître la richesse historique et culturelle des pays arabes avec au menu une gamme d'expressions visuelles, musicales, culinaires et cinématographiques du monde arabe.

Ainsi, le grand public aura droit à un cycle de cinéma sous le thème "L'islam à leurs yeux", à travers la projection de films abordant la diversité du monde arabe, des ateliers sur la cuisine arabe, le concert "Du Maghreb à Beyrouth" de Rami Ramadan et Francisco Bringas, et en clôture des spectacles de danses du monde arabe, "de l’Égypte au Liban".

Organisée depuis 2010 avec le soutien de plusieurs institutions universitaires, gouvernementales, diplomatiques et culturelles nationales et étrangères, la Semaine arabe au Mexique se déroule dans divers lieux universitaires, gouvernementaux et culturels à Mexico.

L'objectif est de promouvoir la recherche scientifique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à travers la mobilisation de groupes de recherches thématiques qui rassemblent des étudiants et des chercheurs mexicains et étrangers, selon les organisateurs.

Et d'ajouter que le travail collectif de cette manifestation scientifique a été sanctionné par la production de plusieurs revues spécialisées (Istor, Forum international, Régions et Cohésion, Des études d'Asie et d'Afrique), ainsi que deux livres collectifs parus en 2016 sous la direction de Camila Pastor, Gilberto Condé et Marta Tawil : "Monde arabe en mouvement: histoire du présent" et de Marta Tawil et Camila Pastor, sur "Les soulèvements du monde arabe, contextes, crises et reconfigurations".