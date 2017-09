Une première journée en D2 pour jauger les prétentions de tout à chacun

Ce week-end, en seconde Division, c’est le départ d’une longue saison (2017/2018) qui devrait récompenser les deux clubs les plus assidus de l’exercice mais aussi, ô revers de la médaille, sanctionner les deux formations qui, à son issue, auront gardé les fameux bonnets d’âne synonyme de cancre patenté. C’est donc parti pour la course à l’accession et la lutte au maintien et la première journée déjà nous réserve quelques belles empoignades avec notamment ce choc entre relégués. KAC-JSKT à Kénitra que par défaut on qualifierait de celui des gros prétendants à leur retour ou ces affiches toute de nostalgie comme d’exemple MAS-IZK et RBM-USK, des clubs à la recherche d’une gloire égarée. La JSM qui n’a pas fait dans la dentelle quant aux recrues tout en dévoilant ses ambitions, recevra les Banlieusards casablancais désormais ultime représentant de la capitale économique dans la compétition à cet étage. Que dire aussi de MCO-USMO, un derby de l’Oriental déjà tout de promesses et pour le moins explosif. A Berrechid, le CAYB balayé de Dame Coupe pour avoir été malmené par plus petit que soi le CRS en l’occurrence, recevra un sacré client en la personne de l’ASS une habituée du podium qui, ces dernières saisons, a été à un doigt de la montée. Le nouveau promu, le CJBG jouera le WAF qui une fois n’est pas coutume, tentera de s’habiller en grand ce coup-ci. Enfin, Hcina et ses poulains de l’OD, seront à labeur face à l’un des SDF de service, le WST.



Samedi 16 heures

CAYB-ASS : Terrain Errazi Berrechid

CJBG-WAF : (à déterminer)

JSM-RB : Terrain Cheikh Laghdaf Laâyoune

KAC-JSKT : Municipal Kénitra

MAS-IZK : Complexe Sportif Fès

RBM-USK : Municipal Beni-Mellal

Dimanche 16 heures

MCO-USMO : Stade d’Honneur Oujda

WST-OD (à déterminer)