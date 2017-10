Une opportunité pour la promotion et la dynamisation des échanges entre le Maroc et le Chili

Le Premier Forum d’affaires Maroc-Chili a été organisé récemment à Santiago, avec la participation d’une pléiade d’hommes d’affaires marocains et chiliens avec pour but de promouvoir les échanges bilatéraux et de dynamiser les relations commerciales entre les deux pays.

Initié par le Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export), ce Forum d’affaires de deux jours s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant la diversification des marchés à l’exportation et la recherche de nouvelles débouchés pour les produits et services marocains, grâce notamment à une série de rencontres B2B entre les participants marocains et chiliens, rapporte la MAP.

L’ouverture de ce Forum a été marquée par des interventions des représentants de Maroc Export et de la Direction de la promotion des exportations au Chili (ProChile) qui ont mis en avant les qualités des deux pays et les opportunités d’affaires s’offrant à tout investisseur désireux de se développer à l’international.

Le Maroc, qui constitue une figure prépondérante dans le monde des affaires en Afrique, se projette à l’international grâce aux multiples accords commerciaux et à ses relations distinguées avec l’Europe, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, ainsi qu’avec plusieurs autres pays agissant au sein de leur espace régional.

Le Royaume entretient des relations commerciales effectives avec 182 pays à travers le monde grâce notamment à sa conquête continue de nouveaux marchés, une conquête renforcée et soutenue par un environnement des affaires en amélioration continue pour attirer les investisseurs du monde entier.

Le Maroc veille à la diversification des marchés d’exportation grâce à l’apport de plusieurs secteurs porteurs et à fort potentiel, dont l’automobile, l’industrie ferroviaire, les énergies renouvelables et l’aérospatial, la pharmacie et la construction qui font du Royaume l’un des pays les plus attractifs du continent, comme en témoigne la hausse constante des IDE dans le Royaume.

Le Forum, qui a été rehaussé par la présence du secrétaire général de Maroc Export, Zouhair Triqui, du directeur adjoint international de ProChile, Rafael Sabat, et de l’ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza Elghali, a permis d’organiser des entretiens d’affaires entre les entreprises marocaines et leurs homologues chiliennes, en plus de visites sur sites notamment dans les centrales d’achat, les grands groupes, les zones industrielles et les fédérations professionnelles du pays latino-américain.

Depuis lundi, Maroc Export avait entamé une mission exploratoire au Chili avec la participation de représentants des secteurs public et privé, ainsi que de hauts responsables des associations et fédérations professionnelles marocaines.

La mission exploratoire, qui se poursuit jusqu’au 28 octobre, enregistre la participation de l’Association des exportateurs marocains, l’Association des femmes chefs d’entreprises marocaines et de représentants des secteurs de BTP et matériaux de construction, de l’industrie électrique, électronique et des énergies renouvelables, de la logistique et des transports, des technologies de l’information et de la communication, de l’offshoring, de la chimie et la parachimie, de la pharmacie, de l’industrie du plastique, l’industrie du cuir et les services et conseils.

D’après Maroc Export, les échanges commerciaux avec le Chili se caractérisent par ‘’leur faiblesse et leur irrégularité’’, ne dépassant guère les 104 millions de dollars en 2016.

Néanmoins, ce déplacement au Chili vise à promouvoir et faire connaître les entrepreneurs et les consommateurs chiliens du “Made in Morocco”, un label qui a conquis et séduit le monde entier.